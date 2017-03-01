Осень-зима 2017

В последний день Миланской недели моды прошел дебютный показ Франческо Риссо в качестве креативного директора Marni

В октябре прошлого года стало известно, что основатель и креативный директор Marni Консуэлло Кастильони покидает собственный бренд спустя 22 года работы над ним. Замену Кастильони долго искать не стали – новый креативный директор бренда был объявлен сразу же. Им стал дизайнер Франческо Риссо, за плечами которого работа в Blumarine и с Алессандро Дель Аква. С 2008 года по сегодняшний день он занимался женской линией Prada и специальными проектами итальянского бренда.

Сразу после показа критики назвали коллекцию "очень итальянской". "Эта одежда – ода новой женственности, и она посвящена дамам, которые окружают меня. Поэтому, да, она – полностью итальянская", – рассказал новоиспеченный креативный директор сразу после показа. Обилие меха в самых разнообразных вариациях, клеши с заниженной талей, широкие пояса, клетчатый узор и узор в разноцветную "шашечку" и, разумеется, цветы, любимый элемент Консуэлло Кастильони, – Франческо Риссо не стал отходить далеко от классики. О несомненном успехе или провале нового дизайнера рассуждать пока в любом случае рано. Все покажет время и продажи.





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/news/konsuello-kastiloni-pokidaet-marni.html