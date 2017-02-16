Осень-зима 2017/18

Юбилейная коллекция Джозефа Фонта для Delpozo

Джозеф Фонт работает на Delpozo уже пять лет. Дизайнер, постоянно вдохновляющийся искусством, за этот период сделал испанский бренд одним из самых популярных в Америке. А со стороны экспертов индустрии удостоился, пожалуй, лучшего комплимента – сравнение с Кристобалем Баленсиага. Их работы, действительно, очень схожи. Джозеф обожает объемы и архитектурный крой, и включает их в каждую коллекцию. А еще любит искусство. За пять лет работы в Delpozo не было ни одной коллекции, в которой бы дизайнер не отсылался к художникам, архитекторам и скульптурам.

В коллекции осень-зима 2017/18 Джозеф Фонт отсылается к работам художника Йожеф Рипль-Ронаи и скульптора Макса Билла. У первого дизайнер взял цветовую гамму, у второго – округлы формы. Желанный объем на одежде был достигнут с помощью покатой линии плеча и рукавами-тюльпанами. Золотое правило пропорции, когда в одном образе должна быть только одна вещь, Фонт нарушает, добавляя к объемному верху широкие брюки и такие же длинные юбки. У других дизайнеров это выглядело бы дисгармонично, но только не у Джозефа. Наряды Delpozo сегодня все чаще появляются на красных ковровых дорожках. Но в следующем сезоне водалазки, которые Фонт соединил с балаклавами, уверено ворвутся и на улицы.