Pre-Fall 2017

Что женщины надевают в офис? Регламентированные компанией костюмы без излишеств и строгие рубашки. Креативный директор Tibi Эми Смилович в коллекции Pre-Fall правил офисного дресс-кода не нарушает, но рекомендует в него внести изменения

На весенне-летних показах мы наблюдали очень много ярких цветов: неонового розового до канареечно-желтого. Даже Эми Смилович, предпочитающая всегда сдержанную палитру оттенков, в финале показа выпустила моделей в оранжевых и желтых платьях. Сезон весна-лето 2017 будет буквально заражен цветом. Увлечение цветом не обойдет стороной и деловых женщин, большую часть времени проводящих в офисе. В межсезонной коллекции Tibi, лукбук которой был снят в обычном офисе, Эми Смилович показывает, как разнообразить деловой дресс-код, как оставить его строгим, но более интересным. Первое, на что стоит решиться - цвет.

Костюмы-двойки могут быть, например, пыльно-желтого или розового оттенков, если темные - с разноцветными полосками на брюках и манжетах жакетов. Платья - белые или хищным принтом. Классические юбки Эми Смилович режет, добиваясь правильной ассиметрии, а рубашки меняет на топы с пышными рукавами в духе 80-х. Джинсы не игнорируются. Выбор дизайнера - темно-синие джинсы-галифе в сочетании с пиджаком в мелкую клетку на пару размеров больше.