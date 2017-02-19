Осень-зима 2017/18

На стартовавшей на днях Лондонской неделе моды свою новую коллекцию показал звезда британской моды - Джонатан Андерсон

Джонатану Андерсону - 32 года. Несмотря на молодой для индустрии возраст, дизайнер руководит двумя брендами: собственным - J.W. Anderson и испанским - Loewe. Карьерный взлет случился у Андерсона за несколько лет, тем не менее, он очень уважаем профессионалами моды. А они, в свою очередь, часто забывают, что он еще молод, что он до сих пор, при всем успехе своего бренда, ищет себя, что он любит эксперименты, и возлагают на него надежды, которые он не оправдывает. И не обязан.

Для Андерсона мода и его творчество - эксперимент. Это хорошо заметно в новой коллекции J.W. Anderson. К романтичным платьям-тюльпанам в области груди нашивает функциональные карманы (для смартфонов?), и они мгновенно теряют флер "классической женственности", кожаные косухи обрезаются на уровне груди, юбкам с перьями в тандеме идут не туфли, а кеды, мерцающие золотом и серебром платья, напоминающие полотна Климта, беспощадно режутся на подоле и в области рукавов, а шубы, по мнению дизайнера, в 2017 нужно носить со спортивными штанами и кроссовками. Вечерние платья, как у греческих богинь, с большим количеством драпировок тоже с кедами. Джонатан Андерсон в своих работах не всегда последователен. С точки зрения бизнеса, возможно, это плохо, но с креативной и творческой - хорошо.