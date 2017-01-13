Показ прошел в Калининграде

Вчера в Калининграде прошел показ коллекции Gosha Rubchinskiy осень-зима 2017, сделанной совместно с adidas Football

О том, что показ новой коллекции пройдет в Калининграде, было известно уже давно. Правда, дизайнер не объяснил, чем был обусловлен такой необычный выбор локации. С 2009 года Рубчинский проводил свои показы исключительно в Европе, с 2012 года на Неделе моды в Париже. Прошлый показ Gosha Rubchinskiy состоялся во Флоренции во время выставки Pitti Uomo.

Секрет был раскрыт во время показа. Как оказалось, бренд Gosha Rubchinskiy подписал контракт с брендом adidas Football на три сезона вперед, вплоть до Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Устроив показ в Калининграде (бывшем немецком городе Кенинсберг), Рубчинский хотел подчеркнуть историческую связь между Россией и немецким брендом adidas. В одном из своих интервью Рубчинский также отметил, что следить за событиями в маленьких городах гораздо интереснее, нежели чем в мегаполисах типа Нью-Йорка, которые не отражают настоящего положения страны.

Показ прошел в здании административного центра Калининградской области, в котором раньше располагался молодежный культурный центр. Модели проходили по подиуму под запись собственной речи, в которой они рассказывали о себе и своих мечтах. "Как только вы прослушаете все 24 фонограммы, вы поймете, чем живет и дышит российская молодежь" - рассказал дизайнер после показа.

Так как коллекция была приурочена к Чемпионату мира по футболу в ней можно найти множество отсылок к элементам футбольной и фанатской формы - шерстяные шарфы болельщиков, теплые свитера для игроков скамейки запасных, джерси с номерами, кроссовки на плоской подошве для игры в футзал. Цены на новую коллекцию Рубчинского для adidas будут на 20-30% выше, чем на основную линию спортивного бренда.





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/news/gosha-rubchinskiy-provedet-pokaz-v-kaliningrade.html