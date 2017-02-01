Осень-зима 2017/18

В новом сезоне Алессандро Дель Аква отстранился от эксцентрики в пользу чистой классики

Алессандро Дель Аква при всей своей любви к итальянскому гламуру и эксцентричности в Rochas никогда не позволяет себе выйти за рамки ретро и стиля lady like. Этим он всегда показывает уважение старейшему французскому дому. 50-е сегодня не так популярны, как 90-е или 2000-е, но дизайнер всеми силами старается сделать Rochas брендом с современным взглядом на моду. В этом ему здорово помогает личный вкус и эксцентричное направление его собственного бренда No. 21.

В новом сезоне Rochas чопорнее обычного, строже и тише. Платья lady like не так гламурны, зато очень коммерческие. Популярностью будут пользоваться многие: и оттенка ржавчины с вышитыми кристаллами манжетами, и расписанные цветами длиной до щиколотки, и шифоновые прозрачные платья с бантами. Тем же, кто ищет у Rochas шик, стоит обратить внимание на блестящие платья с бахромой в духе 20-х, шубы из цветного меха и туфли "золушки" из сатина, украшенные кристаллами.