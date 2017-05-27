Классический прием: Новая коллекция Fendi

В одном из своих интервью Карл Лагерфельд рассказал, что его контракты с Chanel и Fendi пожизненные. С Fendi дизайнер работает уже более 50 лет и, видимо, не собирается прекращать творческий союз с Сильвией Вентурини Фенди.

Как и в Chanel, Лагерфельд делает ставку на классические силуэты, ткани и формы, которые будут актуальны и через несколько сезонов. Пальто прямого кроя, приталенные платья, свободные блузы, пиджаки и костюмы – каждый предмет универсален. Хотя коллекция создана для летних отпусков, по традиции дома Fendi в нее вошли вещи из кожи и меха: пальто с цветочным узором, шуба и даже бомбер из меха. Особое внимание уделено декору в виде жемчуга. Крупные жемчужины украсили собой кейпы, сумки, туфли и пояса. Более крупные камни разместились на чокерах и браслетах. Основные мотивы коллекции – традиционно летние: этническая вышивка, плетение, растительные и цветочные узоры.