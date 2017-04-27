Довоенная Алма-Ата в лукбуке Ainur Turisbek

Как считают исследователи феномена повальной ностальгии XXI века, поворотным моментом в современной культуре стал отказ от печатных семейных фотографий и альбомов. Да, нам больше не нужно хранить в шкафу кипы семейных альбомов: ведь сегодня с их функцией с легкостью справляется простой смартфон. Но когда человек не может прослеживать свою жизнь в материальных вещах, то расценивает эту пустоту как отсутствие самого себя.

И пока мир занят оцифровыванием всех процессов, казахстанский дизайнер Айнур Турисбек продолжает собирать в своих коллекциях собственный семейный архив и документировать через личную историю судьбу всего Казахстана. С завидной прилежностью, из сезона в сезон. И хотя осенне-зимний лукбук Ainur Turisbek – не название, а бездушный Замятинский нумер ОЗ17-18 (осень-зима 2017–2018), сама коллекция воспевает семейные традиции и преемственность поколений. Правда, не самым очевидным образом.

Айнур Турисбек задается вопросом, как старые истории влияют на новые. На модные балаклаву, кроп-топ и нарукавник, кажется, пошли старые бабушкины свитера, на коктейльное платье – дедушкино пальто. Военные костюмы и шипованные панковские косухи украшают фотографии детей в пушистых шапочках. Платья в духе довоенной Алма-Аты 30–40-х сшиты не из ситца, а из оленьей кожи.

Что символично, лицом коллекции о семейных историях стала дочь дизайнера Аиша.