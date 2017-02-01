Дань Роберту Мэпплторпу: Новый лубук Raf Simons

Черным по белому

В ожидании предстоящего показа осень-зима 2017, Raf Simons поделились лукбуком коллекции предыдущего сезона

Предыдущая коллекция была создана в соавторстве с фондом Роберта Мэпплторпа, фотографа и художника. Многие из его работ появились в качестве принтов на одежде. Поэтому и лукбук коллекции был полностью вдохновлен работами американского фотографа. Автором фотосессии выступил Вилли Вандерпере, стилизовал съемку Оливье Риццо. Полностью черно-белый лукбук напоминает одну из фотографий Мэпплторпа, на которой он запечатлел Патти Смит. Сотрудничая с фондом, Симонс получил доступ ко всем работам фотографа. Для коллекции дизайнер выбрал его самые знаковые фотографии - портреты Патти Смит и Деборы Харри, снимки цветов и изображения скульптур.





Источник: http://www.buro247.kz/fashion/collections/pokaz-kollekcii-rafa-simonsa-na-pitti-uomo.html