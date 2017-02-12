Осень-зима 2017/18

Александр Вэнг всегда любил черный цвет, а следующей осенью и зимой предлагает заполнить гардероб одеждой исключительно этого оттенка. И вспомнить про унты

Кожаные мини-шорты и легинсы, облегающие комбинезоны и джинсовые куртки – абсолютное большинство вещей из новой коллекции Александра Вэнга выполнено в черном цвете. Редким исключением стали лишь клетчатые брючные костюмы, темные джинсы и единственный белый топ. Черный цвет - базовый для Alexander Wang, к нему он обращается из сезона в сезон: в большей или меньшей степени. В новой коллекции дизайнера черного много как никогда раньше.

Для Вэнга черный цвет никогда не ассоциировался с нео-готикой, как у Рикардо Тиши, или экспериментами с кроем в духе Иссея Мияке, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо. Поэтому его новая коллекция нисколько не драматичная, а даже наоборот - максимально простая. Образы с показа больше похожи на униформу рокерши или тусовщицы, чем гардероб Мартиши Аддамс. Все лекала уже хорошо знакомы поклонницам Alexander Wang, на которых и ориентирована коллекция. Не просто так Белла Хадид и Кендалл Дженнер - главные звезды показа.

Эксперименты Вэнга затронули по большому счету только детали, как накидка-свитшот на первом образе, "леопардовые" легинсы в сеточку или меховые унты в финале показа. Последние вполне могут повторить успех кроксов на прошлогоднем показе Christopher Kane, когда лондонский дизайнер снял негласное табу с резиновой обуви.