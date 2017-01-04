Pre-Fall 2017

Дизайнеры британского бренда Preen Line Джастин Торнтон и Теа Брегацци вспомнили молодость и посвятили новую коллекцию рейву

Джастин Торнтон и Теа Брегацци переехали в Лондон в 1990 году. Тогда в столице Великобритании массовым феноменом в культуре был рейв. Безудержное веселье рейв-вечеринок отразилось и на моде. Яркие кислотные цвета и неон, винил и пластик, мини-юбки и обувь на огромной платформе, футболки с психоделическими принтами и неожиданные сочетания, безумные прически и макияж – таким рейв 90-х запомнился навсегда.

В коллекции Preen Line Pre-Fall 2017 Торнтон и Брегацци вспоминают молодость и посвящают коллекцию рейву. К счастью, без дословного цитирования. Для коллекции Pre-Fall 2017 дизайнеры берут самое знаковое из рейва 90-х и смешивают с тем, что актуально именно сейчас. Если ассиметричные длинные платья с рюшами, то обязательно неоновых оттенков, с прорезями на рукавах, откуда выглядывает еще более яркая водолазка. Если колготки и чулки, то в широкую черно-белую полоску. Дизайнеры настаивают на том, чтобы спортивные костюмы носили с лодочкими и яркими носками, а под металлического цвета брюки обязательно надевали насыщенных цветов колготки. Из смелых сочетаний в коллекции стоить отметить платья в традиционную шотландскую клетку и инфантильные цветы. Высший пилотаж – в одном образе сочетать платье, спортивную кофту, длинный свитер и кожаную куртку.