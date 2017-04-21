MBFW Almaty, день 1: Kamila Moor, MOD.S

Kamila Moor

Камила Мурзатова участвует в MBFW Almaty третий сезон. Уверенно заявив о себе год назад, дизайнер продолжает тему, которую задала еще в дебютной коллекции. Растительные мотивы, классические женственные фасоны и свитера – вот три составляющие облика Kamila Moor. И свои новые коллекции дизайнер создает, отталкиваясь уже от них.

К осенне-зимнему сезону она предлагает своим клиенткам почти дворянские одеяния: ночные рубашки, викторианские блузы, стеганые халаты и пудровые платья Наташи Ростовой с поэтичной деталью – веточкой на поясе. Про любимые свитера и вязаные жилеты дизайнер тоже не забыла. В этом сезоне их, как и большинство вещей из коллекции, украшает лаванда и полевые цветы.

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MOD.S

Осенне-зимняя коллекция MOD.S носит название "Пробуждение" – и оно, конечно, возникло не на пустом месте. К седьмому сезону MBFW Almaty Лаура Малдыбаева заметно обновила облик бренда. Он стал более чувственным и даже сексуальным. Во-многом за счет стилизации и материалов (бархат, кожа, перья, кружево, шифон). Не отстает и палитра: глубокий оливковый, насыщенный алый, черный.

Но такой предстает только одна половина коллекции. Наравне с кожаными платьями и полупрозрачными блузами в новую коллекцию MOD.S вошли и белые брючные костюмы, юбки с цветочным принтом и сарафаны. Их к показу стилизовали с цветочными шейными платками, косынками и букетами из сена.