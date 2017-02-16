Осень-зима 2017/18

Причина, по которой Michael Kors Collection на протяжении уже многих лет пользуется большой популярностью заключается в том, что дизайнер делает очень безопасную одежду. Коллекции и шоу не преподносят сюрпризов и ничего не выходит за рамки хорошего вкуса

Майкл Корс никогда не скрывал, что предпочитает креативу – классику, экспериментам – хорошие продажи. За это, собственно, его одежду и любят по всему миру. Она всегда безопасна, ее можно носить каждый день – на прогулку, в офис, на вечеринку. Выбирая Michael Kors Collection просто невозможно остаться неуместной. Цвета для одежды он тоже выбирает правильные и нейтральные. Так, для осени – классические бежевые, коричневые, темно-зеленые, серые и черные оттенки. Для разнообразия добавляет немного блестящих тканей и леопардовый принт. Последний совсем не активный, он не кричит.

На текущей Нью-Йоркской неделе моды дизайнеры высказываются на политические темы, поддерживают акции и флешмобы, говорят о феминизме и силе современных женщин. И делают это буквальнои в лоб. Майкл Корс дизайнер аполитичный. Но уточняет, что он рос вокруг сильных женщин, и новую коллекцию он посвящает симбиозу силы и чувственности. Сила – это верхняя одежда. Тут и мужского кроя пальто, и объемные жакеты, и строгие классические костюмы и платья, затянутые на талии широкими кожаными ремнями, и даже свитера с высокой горловиной, которой при желании можно скрыть половину лица. По логике за чувственность в коллекции отвечают драпированные платья с бахромой, юбки с глубокими вырезами и шубы. Но чувственность эта не китчевая, не кричащая, очень спокойная. Очень американская и демократичная.