Баланс мужского и женского: Коллекция Victoria Beckham

Осень-зима 2017/18

Главным предметом одежды новой коллекции Victoria Beckham стал строгий объемный жакет мужского кроя. Включила его дизайнер впервые и – не случайно. По словам самой Виктории, чтобы чувствовать себя в безопасности