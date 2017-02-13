Обзор коллекции появится в ближайшее время.
Баланс мужского и женского: Коллекция Victoria Beckham
Осень-зима 2017/18
Главным предметом одежды новой коллекции Victoria Beckham стал строгий объемный жакет мужского кроя. Включила его дизайнер впервые и – не случайно. По словам самой Виктории, чтобы чувствовать себя в безопасности
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- Buro247.kz
- Опубликовано
- 13.02.2017 14:11:20
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