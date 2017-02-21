Новая коллекция Christopher Kane – искреннее признание дизайнера в любви к одежде и своему делу, как бы банально это ни звучало. Когда Кристофер Кейн дискутировал со своей сестрой и по совместительству заместителем Тэмми Кейн насчет темы новой коллекции, они оба сошлись на мнении, что не хотят делать никаких заявлений: ни о Брексите, ни о Дональде Трампе, ни о феминизме. Да и нужно ли говорить о феминизме дизайнеру, который и без того не колеблется выпускать на подиум модели в абсолютно прозрачных топах, платьях в откровенную сетку и кроксах? Вопрос политики в гардеробе от Christopher Kane уже давно решен.
Тему своей новой коллекции дизайнер описал крайне просто: "Я просто хотел насладиться ощущением спонтанности при выборе кроя и тканей". Поэтому искать скрытый смысл между швейных строк бессмысленно. В одежде Christopher Kane нет ничего, кроме самой одежды. А розовые платья-оригами в цветочек и лодочки с поролоном – это всего лишь платья и лодочки, только немного другие. И поскольку Кейн дал себе полную свободу в работе, экспериментов в коллекции правда много. Действительно, рукава-карманы, рубашки и свитера на липучках, шубы с помпонами, меховые кроксы и сумочки в бахилах выглядят намного интереснее, чем футболки с лозунгами.
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