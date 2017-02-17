Увлекательно о хип-хопе и олдскульной моде: Коллекция Marc Jacobs

Осень-зима 2017/18

Прошедший в последний день Недели моды в Нью-Йорке показ Marc Jacobs – самая тонкая и классная сатира индустрии моды и всех людей к ней причастных

Показ Марка Джейкобса проходил в Park Avenue Armory. Сегодня здесь проводят выставки и концерты, а более ста лет назад здесь располагался военный склад. Здание было полностью пустым, без инсталляций и подиума. Не было даже музыкального сопровождения, а гости показа сидели на простых металлических стульях. Модели, пройдя мимо гостей, не возвращались за кулисы, а выходили на улицу, где рассаживались на стульях и фотографировали окружающих их людей. В общем, вели себя так, как ведут себя все гости модных шоу. Это – сатира Джейкобса. Сатира всей индустрии моды, которая превратила показы в театр и людей, которые приходят на шоу только для того, чтобы выложить фотографии и видео в социальные сети. Перед стартом Недели моды Марк Джейкобс дал интервью WWD, в котором выражал свое расстройство по поводу того, что люди на показах не обращают внимание на одежду. В качестве примера он привел последний кутюрный показ Chanel, в финале которого на подиум вышла Лили-Роуз Депп в розовом свадебном платье. И сокрушался, что СМИ и гости шоу говорили не о чудесном платье, а о знаменитой девушке, которая его надела.

Новую коллекцию Марк Джейкобс посвятил хип-хопу и олдскульной моде. В качестве источника вдохновения дизайнер выбрал документальный фильм Netflix – Hip-Hop Evolution. К слову, эта документалка не единственный проект Netflix в 2016 году, посвященный хип-хоп-культуре, – в июне прошлого года вышел сериал База Лурмана "Отжиг" о зарождении хип-хопа и фанка в США. Для того чтобы создать по-настоящему олдскульную коллекцию, Джейкобсу ничего не нужно было выдумывать. Он родился в Нью-Йорке, там же учился. Будучи очень наблюдательным студентом Parsons, он видел, как зарождался хип-хоп и какое влияние оказал на моду и культуру в целом.

В коллекцию Джейкобс включает все, что помнит: пальто в вельветовый рубчик с овчиной, брюки-клеш, спортивные олимпийки и объемные свитера на замке, джинсы, заправленные в грубые ботинки, мини-платья из люрекса и шубы из грубого меха. Большей энергичности и олдскульности коллекции добавляют крупные золотые украшения и шляпы от Стивена Джонсона, похожие на головные уборы, который любит носить рэпер Аndre 3000.