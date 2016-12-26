Pre-Fall 2017

Креативный директор No. 21 Алессандро Дель Аква всегда играет на контрастах. В новой коллекции Pre-Fall 2017 дизайнер объединил американский спортивный стиль с итальянским шиком

Силуэты новой коллекции No. 21 отсылают к 50-м годам. Несмотря на отчетливое ретро-настроение коллекции, она выглядит современно и увлекательно. Увлекательно в том смысле, что ее хочется разглядывать долго и тщательно, разбирать на отдельные части, играть с одеждой, выдумывая каждый раз новые комбинации.

Вот костюм, состоящий из юбки-карандаш и объемного жакета, затянутого на талии. В эту классику Дель Аква добавляет маленькую деталь, которая меняет образ кардинально, – носки с полосками. Классическую юбку в клетку и топ с баской он разбавляет свободным кардиганом, а пальто без рукавов и юбку-солнце –американской классикой – университетским бомбером. И таких контрастов в коллекции много: леопардовый жакет и блестящая плиссированная юбка, брюки-дудочки и бомбер, щедро декорированный камнями и цветочными узорами, женственные юбки и грубые ботинки, юбки с перьями и школьные белые рубашки со свитерами.