Кутюрная коллекция

Донателла Версаче в этом сезоне отказалась от проведения полноценного шоу в рамках недели высокой моды в Париже. Но коллекцию все равно сделала – аккурат за месяц до церемонии вручения премии "Оскар"

Кутюрную коллекцию Донателла Версаче назвала "Метаморфозы". Символично, учитывая последние слухи о том, что Версаче ведет переговоры с Рикардо Тиши, чтобы тот занял место креативного директора Versace. Примет ли предложение подруги Тиши или все останется на своих местах покажет время. В данный же момент Донателла и руководство бренда нацелены на реализацию менее крупных, чем шоу на неделе высокой моды, но зато клиентоориентированных проектов. Однако, кутюрная коллекция все-таки увидела свет. Вошло в нее всего 17 платьев, половину из которых, как обычно, мы увидим на красных ковровых дорожках уже в ближайшее время.

Почему "метаморфозы"? Последние пару сезонов в коллекциях Versace, в том числе в кутюрных, стало больше дневных платьев, "функциональных", как шутя их называли журналисты. В кутюрных появились тренчи и бомберы, много костюмов, в сезонных – много одежды, заимствованной из спорта. В новой кутюрной коллекции Versace нет ничего функционального, спортивного. Это – люкс и гламур. Это вечерние наряды, созданные с фанстатическим мастерством. Это платья из кожи, шелка и сетки. Драппированные, расшитые кристаллами, перьями и сшитые с примнением металлических и золотых нитей, а также плетеные и всем внешним видом, напоминающие кольчуги.