Pre-Fall 2017

Как Givenchy, французский бренд класса люкс, становится послом демократии от мира моды

Несколько дней назад французский дом Givenchy навсегда вошел в историю американской демократии. Мерил Стрип в черном платье Givenchy с зеркальными цветочными украшениями произнесла речь, ставшую одой демократии. Со сцены актриса раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа.

Рикардо Тиши – дизайнер очень современный и демократичный. И Givenchy с ним становится таким же. Вот уже не первый сезон в демисезонных коллекциях Givenchy Рикардо Тиши ищет "золотую середину" между демократичностью и драматичностью, обычно присущей коллекциям бренда.

В этом сезоне в лукбуке Givenchy кашемировые пальто и меха соседствуют со спортивными брюками, а топы и юбки с воланами сшиты из того же материала, что и свитшоты. Самые нарядные образы, вроде алых брючных костюмов и желтых шуб, в лукбуке и вовсе сняты на фоне бензоколонок. Несмотря на то, что в нарядах Givenchy знаменитости периодически появляются на красных ковровых дорожках, замыкают коллекцию не платья, а обыкновенные комплекты из денима: комбинезоны, куртки и джинсы-скинни, происхождение которых выдают только надписи Givenchy Paris и символ французского бренда – звезда.