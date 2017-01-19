Одно из главных событий года в часовой индустрии

SIHH – одно из главных событий года в часовой индустрии. Специально к выставке этого года ювелирный дом Cartier обновил значительную часть своих часовых коллекций. Мы собрали главные новинки

На SIHH 2017 бренд продемонстрировал обновленную версию своей культовой модели 80-х Panthere de Cartier. В коллекцию вошли часы на золотом браслете и с квадратным циферблатом. Заводная головка часов выполнена из синего сапфира. Специально к выставке Cartier дополнил коллекцию ювелирными моделями, каждую деталь которых мастера дома инкрустировали бриллиантами. В коллекцию даже вошли часы с бриллиантовым леопардовым узором.

Важной премьерой SIHH стали модели из мужских коллекций Drive de Cartier и Rotonde de Cartier. Часы на ремешке из кожи аллигатора и корпусом-"подушкой" Drive de Cartier оснащены лунным календарем, корректировать который достаточно только раз в 125 лет. Настоящее произведение часового искусства – новые модели коллекции Rotonde de Cartier. На циферблатах-скелетонах нет ни одного указателя. Из-за чего возникает иллюзия, будто часовые и минутные стрелки, а также турбийон движутся произвольно, а не по временным законам. Запас хода таких часов – около 3,5 дней.

Самые яркие новинки Cartier существуют на грани часового и ювелирного мастерства. Браслеты таких часов мастера дома инкрустируют замбийскими изумрудами, рубинами и бриллиантами. Без сомнений, одной из самых впечатляющих моделей Cartier этого года стали часы из серии "Бестиарий". Их цифебрлат инкрустирован бриллиантами и прячется под полупрозрачной крышкой из овального розового кварца "кошачий глаз" в форме кабошона весом 78,74 карата. На создание одной модели ушло 1170 бриллиантов.

Другие новинки Cartier можно увидеть тут.