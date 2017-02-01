HardWear Collection

Леди Гага стала лицом новой коллекции Tiffany & Co. HardWear Collection

Помимо фотосессии, певица также снялась в небольшом ролике. Его полную версию покажут во время Super Bowl - ежегодной игры в американский футбол, которая уже стала национальным праздником. Каждый год там выступают все крупнейшие американские звезды, в этом году там выступит и сама Гага.

В 60-секундном ролике певица говорит о расширении прав и возможностей для каждого и собственном творческом пути. Фотографом выступил Дэвид Симс. Новая рекламная кампания, сделанная под руководством Грейс Коддингтон, стала частью серии Legendary Style, в которой уже снялись Люпита Нионго и Эль Фаннинг. Сама коллекция Tiffany HardWear станет доступна для заказа с 5 февраля, а в магазины поступит 28 апреля.