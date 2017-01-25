Три сценария от Cartier

Накануне Дня всех влюбленных Cartier обновил свою легендарную коллекцию Love

Браслеты Love - символ любви и преданности и любимое украшению влюбленных пар по всему миру. Они не только красивы и элегантны, но серьезны - при покупке выдается специальный "ключик-отвертка", который свидетельствует о закреплении отношений.

В обновленной коллекции Love Cartier предлагает браслеты и кольца в двух вариантах ширины, из золота трех цветов (желтый, белый и розовый), а также модели полностью инкрустированные бриллиантами (кроме винтиков) и совсем без них. К выходу обновленной коллекции в продажу Cartier сняли три романтические истории, в которых задаются главным вопросом: "Как далеко вы готовы зайти ради любви?".