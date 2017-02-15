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Cartier выпустили новые часы для мужчин. Классические и строгие, для тех, кому не нужно ничего доказывать. Для которых часы – отражение внутреннего "Я", а не статуса

Импульсивность, независимость, элегантность – вот качества мужчины, который выбирает часы Drive. Он не просто живет, он точно знает, как надо жить. Что его в них привлекает: безупречные пропорции или мощные линии корпуса? Вероятно, и то и другое.

Часы Drive de Cartier обладают особенным, но узнаваемым характером, несмотря на то, что эстетические нюансы меняются с каждой новой моделью. Корпус из розового золота или стали оснащен черным, серым или белым гильошированным циферблатом с римскими цифрами и стрелками в форме мечей. Прозрачная задняя крышка корпуса позволяет рассмотреть мануфактурный калибр 1904 MC, доступный в двух версиях: с часовой, минутной и малой секундной стрелками и указателем даты; и с указателем второго часового пояса, индикатором "день/ ночь", большим окошком даты и малой секундной стрелкой - в 1904-FU MC. Часы Drive de Cartier также представлены в категории Высокого часового искусства, в версии с парящим турбийоном 9452 MC, сертифицированной Женевским клеймом.