"Золотой глобус - 2017": Красная дорожка

Гости церемонии

В эти минуты в Лос-Анджелесе проходит 74-я церемония награждения лауреатов премии "Золотой глобус". Пока гости и журналисты ждут объявления победителей - рассматриваем образы с красной ковровой дорожки

Мужчины - в черном, женщины - в блестящем. Именно такая расстановка нарядов сложилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в этом году. Рут Негга в Louis Vuitton, Сара Полсон в Marc Jacobs, Эми Адамс в Tom Ford, Изабель Юппер в Armani Prive, Блейк Лайвли в Atelier Versace, Галь Гадот в Mugler, Николь Кидман в Alexander McQueen, Эмма Стоун в Valentino - в платьях, расшитых кристаллами и пайетками были 80% актрис на красной дорожке. Даже юная Милли Бобби Браун появилась в блестящем платье Jenny Packham. У мужчин все было на порядок традиционнее - черный смокинг, не больше и не меньше. Отличился на красной дорожке разве что Райан Гослинг, появившийся в белом.