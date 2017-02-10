Торжественный ужин в честь The Ritz-Carlton, Astana

Открытие весной

Накануне вечером в Алматы прошел торжественный ужин, во время которого был представлен новый проект отельной сети The Ritz-Carlton - The Ritz-Carlton, Astana

В прошлом году отелю The Ritz-Carlton, Almaty исполнилось три года. За это время отель мировой сети стал центром деловой жизни города, главных модных и светских мерприятий Алматы, и центром первоклассных мастеров в сфере гастрономии. После трех успешных лет работы, сеть расширяет свое присутствие в Казахстане, новый отель откроется и в Астане.

Накануне вечером гостям представили Денниса Курт Юнга - генерального менеджера The Ritz-Carlton, Astana. Деннис кратко рассказал о планах на будущий год и поделился своим видением проекта. Точная дата открытия пока держится в секрете, ориентировочно, отель планируют открыть в конце весны.