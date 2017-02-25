Ювелирно-часовой дом Piaget теперь в Алматы

Презентация и коктейль

В субботу в ресторане LT Bar & Grill прошел коктейль по случаю презентации ювелирно-часового дома Piaget

Piaget – один из признанных мировых авторитетов в производстве часов и ювелирных украшений. История дома, которому в этом году исполняется 143 года, началась в маленькой швейцарской деревушке. Изначально Piaget был семейным бизнесом, его основатель Жорж Пиаже в своих работах руководствовался девизом "Всегда делать лучше, чем это необходимо", именно поэтому часы и украшения Piaget являются идеалом.

Для знакомства алматинской публики с ювелирно-часовым домом компания Premier Group выбрала одну из коллекций высокого ювелирного искусства Piaget – Secrets & Lights: The Mythical Journey by Piaget, которую на международном рынке представляет голливудская актриса Джессика Честейн. Коллекция посвящена Великому Шелковому пути, а именно двум городам – Венеции и Самарканду. Выбраны эти города были благодаря богатству культуры и архитектурному разнообразию. В филигранных в своем исполнении кольцах, браслетах и ожерельях прослеживаются восточные мотивы и орнаменты. А украшают каждое изделия бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды наивысшего качества.