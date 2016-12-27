Презентация круизной коллекции Dolce & Gabbana в Алматы

Итальянский праздник

Накануне Нового года в алматинском бутике Dolce & Gabbana состоялся коктейль для поклонников марки по случаю поступления новой коллекции Cruise 2017 и Rainbow Lace

По случаю запуска двух коллекций – Dance Mambo и Rainbow Lace – Алматы посетили представители Dolce & Gabbana Лоренцо Арджио и Сара Пирро. Круизная коллекция под названием Dance Mambo выполнена в лучших традициях итальянских карнавалов: пайетки, леопардовый принт и барочные узоры. Вторая – Rainbow Lace – представлена изящными кружевными лодочками на каблуках, слиперами и клатчами. Вся обувь, выполненная в радужной цветовой гамме, украшена брошами с кристаллами Swarovski.

Коктейль прошел в лучших итальянских традициях: шампанское и итальянская нуга. Гости имели возможность тут же примерить одежду и обувь новых коллекций и насладиться общением с представителями бренда.