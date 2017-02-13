Названы победители 70-й церемонии вручения премии BAFTA

"Ла Ла Лэнд" и "Манчестер у моря"

Прошлым вечером в Лондонском Royal Albert Hall состоялась церемония вручения кинонаград 70-й премии BAFTA. Больших сюрпризов британцы не приподнесли: больше всего наград в этот вечер досталось фильму "Ла Ла Лэнд"

На важную для британцев церемонию съехались главные звезды мирового кино 2016 года: Эмма Стоун, Дев Патель, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Том Форд, Виола Дэвис, Николь Кидман, а также первые лица страны - принц Уильям с супругой герцогиней Кэтрин.

В этом году больше всего номинаций - одиннадцать - получил фильм Дэмьена Шазелла "Ла Ла Лэнд". Победа была одержана в пяти номинациях, в том числе, "Лучший саундтрек", "Лучшая операторская работа", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучший фильм". Соперничали по количеству номинаций с "Ла Ла Лэнд" только фильмы Дени Вильнева "Прибытие" и Тома Форда "Под покровом ночи". Но ни одной статуэтки они так и не получили. Вместо них британские киноакадемики отметили "Манчестер у моря" в номинации "Лучший актер" (Кейси Аффлек) и "Лучший оригинальный сценарий". Лучшими актерами второго плана были названы Дев Патель ("Лев") и Виола Дэвис ("Ограды").