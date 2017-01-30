Натали Портман, Эмма Стоун и Эми Адамс на премии Гильдии киноактеров

SAG Awards – 2017

В Голливуде продолжается сезон премий. 29 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Гильдии киноактеров США. С наградами в этот вечер ушли Эмма Стоун, Сара Полсон, Дензел Вашингтон и Виола Дэвис

Церемония вручения наград Гильдии киноактеров США относится к одному из главных "предоскаровских" мероприятий. Часто победители SAG Awards совпадают с "Оскаром", поэтому именно к этой церемонии обращают пристальное внимание. Результаты SAG Awards–2017 очень сильно отличаются от результатов "Золотого глобуса". Так, триумфатор "Золотого глобуса" фильм "Ла Ла Лэнд" получил всего одну награду, в номинации "Лучшая актриса" (Эмма Стоун). Хотя и заявлен был всего в двух номинациях.

Лучшим актером стал не Райан Гослинг, как это ждали многие, а Дензел Вашингтон за фильм "Ограды". Лучшим актерским составом жюри признали каст картины "Скрытые фигуры". Мнение жюри Гильдии киноактеров и "Золотого глобуса" совпали относительно сериала "Корона". Исполнители главных ролей Клэр Фой и Джон Литгоу стали победителями в номинациях "Лучшая актриса в драматическом сериале" и "Лучший актер". Успешный в этом году сериал "Очень странные дела" стал победителем в номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале".