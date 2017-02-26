С возвращением: Как прошел Weekender Indoor

Первый за три года

Накануне вечером в Dostyk Plaza прошел первый за три года Weekender Indoor - самое ожидаемое музыкальное событие зимы

Weekender уже несколько лет задает тон городским мероприятия. Летом фестиваль проходит на открытом воздухе, собирая тысячи друзей на большой пикник, с хорошей музыкой, едой и спортивными развлечениями. Зимний традиционно был больше похож на арт-фестиваль - с приглашенной командой художников, особым оформлением и другим музыкальным форматом. Этого Weekender ждали с особым нетерпением - последний Indoor проходил три года назад.

В этот раз зимний фестиваль полностью поменял свой формат. Если раньше постоянными приглашенными звездами мероприятия становились классические инди-группы, исполняющие мелодичную и легкую поп-рок электронику, то в этот раз организаторы решились пригласить звезду техно хип-хопа Zebra Katz. Этот жанр еще не особо популярен среди алматинцев, хотя самые продвинутые из них могли не раз его слышать на вечеринках бара Pink Pong. Несмотря на то, что Zebra Katz известен довольно тяжелой электроникой и агрессивным речитативом, гости фестиваля восприняли выступление рэпера на "ура" - музыкант долго не уходил со сцены и даже рискнул прыгнуть в толпу новообразовавшихся фанатов.

Также в этот раз организаторы обошлись без арт-инсталляций, зато очень продуктивно потрудились над оформлением самостоятельно. Все помещение было обильно декорировано неоновыми лампами и дисплеями, создающими подходящую под выступление музыканта атмосферу. Завершил фестиваль диджейский дуэт из Москвы Simple Symmetry - уже давно любимые и знакомые алматинцам по вечеринкам в "Ракете".