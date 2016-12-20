Как прошел показ "Турксиба" в ГАТОБе

При участии "Камераты Казахстана"

19 декабря прошло официальное закрытие фестиваля независимого кино Clique Fest фильмом 1929 года "Турксиб"

"Турксиб" – первый сохранившийся немой фильм, снятый на территории современного Казахстана в 1929 году режиссером Виктором Туриным, долго проживавшим в Голливуде. Турин находился под влиянием жанрового кино и поэтому протестовал против тенденций советской документалистики той поры. "Турксиб" –кино импрессионистское, полное ярких говорящих образов, новых технологий типа стоп-моушн и анимации. Фильм был запрещен на территории Советского Союза, так как оказался недостаточно пропагандистским для Советской власти.

Британский институт кино осуществил покадровую реставрацию картины, к показу в ГАТОБе подготовлены титры на казахском языке и саундтрек, написанный казахстанским композитором Куатом Шильдебаевым. Музыкальное сопровождение исполнил государственный оркестр "Камерата Казахстана" под управлением Наухар Мурзабековой.