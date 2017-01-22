В Алматы проходит первый Almaty Sales Festival

В Esentai Mall и Mega

21 января в Алматы запустился первый фестиваль скидок - Almaty Sales Festival. Мероприятия проходили сразу в двух торговых центрах - Esentai Mall и Mega Center Alma-Ata

Каждый год алматинцы с нетерпением ждут Almaty Pop-Up Store - временную ярмарку, объединяющую на своей площадке казахстанских дизайнеров, ремесленников, рестораны, кафе и даже салоны красоты и кинотеатры. В этом году его создатели организовали еще одно большое городское мероприятие - массовый фестиваль скидок от казахстанских дизайнеров, магазинов и торговых центров. И впервые мероприятие подобного формата поддержали городские власти.

В ярмарке казахстанских дизайнеров принимают участие более ста брендов, представляющих одежду, украшения, аксессуары, мебель и предметы интерьера. Их временные корнеры расположились на двух площадках - Esentai Mall и Mega Center Alma-Ata. Ярмарка расчитана всего два дня - 21 и 22 января. Зато сам фестиваль скидок от бутиков и магазинов продлится до 10 февраля.