Запуск телеканала ID Fashion в Казахстане

Вечеринка в EAST

В Казахстане запустился ID Fashion, украинский канал, посвященный моде

ID Fashion – первый украинский телеканал, освещающий события в сфере моды. Теперь канал представлен и в Казахстане. По словам директора Рахили Абакановой, ID Fashion Kazakhstan сотрудничает с головными офисами модных брендов (более 150), дизайнерами и ведущими неделями моды. В тестовом режиме канал запустился в ноябре прошлого года, официально о нем объявили вчера. Запуск отметили в ресторане East. Тут же прошло два показа – украинского бренда KaNo и казахстанского Mechanical Piano. Завершил вечер концерт группы Sahar.