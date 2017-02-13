Трибьюты Джорджу Майклу и Принсу

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялось главное событие года в мире музыки – 59-я церемония вручения премии "Грэмми"

Церемония вручения премии "Грэмми-2017" – не юбилейная. Но организаторы премии задолго до церемонии обещали, что она будет особенной. Во многом благодаря выступлениям звезд, неожиданным дуэтам и трибьютам. Главной интригой стало появление Бейонсе на церемонии, которая неделю назад объявила о своей второй беременности. Певица не только забрала свои награды (в этом году певица получила девять номинаций), но и триумфально выступила, появившись перед зрителями в образе богини Солнца.

Ее главная в этом году конкурентка Адель выступила на церемонии с трибьютом Джорджу Майклу. Далось ей это нелегко – переполненная эмоциями Адель прямо на сцене на некоторое время прервала выступление. Вспомнили на церемонии и ушедшего в 2016 году из жизни Принса – с трибьютом певцу на "Грэмми" выступил Бруно Марс, появившийся на сцене с узнаваемой прической, в фиолетовом костюме и с белой гитарой. Тем самым неожиданным дуэтом, о котором ходили слухи и намекали организаторы церемонии, стал дуэт Леди Гаги и группы Metallica.

Галвной звездой церемонии (по наградам) стала Адель. Певица одержала победу во всех номинациях, в которых была заявлена, в том числе "Альбом года", "Запись года", "Песня года". Ее главная конкурентка Бейонсе была отмечена в девяти номинациях, но получила только две статуэтки – "Лучший современный урбан-альбом" и "Лучшее музыкальное видео ("Formation"). Аналогичное количество наград у Дрейка. Посмертно присудили три награды Дэвиду Боуи в номинациях "Лучший альтернативный альбом", "Лучшая рок-композиция" и "Лучший рок-певец".