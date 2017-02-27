Девушки - в белом, мужчины - в черном: Красная дорожка "Оскара"

Гости церемонии

Сезон кинонаград подходит к концу, и сегодня Голливуд встречает главную кинопремию - "Оскар". Кто станет лучшим из лучших - мы узнаем чуть позже, а пока рассматриваем наряды главных звезд кино этого года - Эммы Стоун, Райана Гослинга, Николь Кидман, Изабель Юппер, Эндрю Гарфилда и других

Главный модный скандал "Оскара" случился за несколько дней до церемонии. Разгорелся он между Мерил Стрип и Карлом Лагерфельдом. Как утверждают СМИ актриса просила дизайнера сшить ей для церемонии платье Chanel, но вскоре отказалась от него. По словам Лагерфельда, она это сделала, потому ей заплатил другой бренд, но представители актрисы эту информацию опровергли. Тем не менее, на красной дорожке "Оскара" Мерил Стрип появилась в темно-синем платье Elie Saab, расшитом камнями.

Красную дорожку 89-й церемонии "Оскар" запомнят, как торжество белых и серебристых платьев. Наоми Харрис повилась на церемонии в белоснежном платье Calvin Klein из новой эксклюзивной линейки, которую Рафа Симонса создавал как раз для знаменитостей, Крисси Тейген для церемонии выбрала наряд от Zuhair Murad Couture, Карли Клосс - платье Stella McCartney, а Изабель Юппер - Armani Prive. В твиттере даже кто-то язвил, что на фоне этого белоснежно-серебряного засилья срочно нужна шутка про #OsacrSoWhite. А Los Angeles Times не дождавшись завершения красной дорожки назвал лучшим нарядом вечера платье Таражи Хенсон Alberta Ferretti, а худшим - бальное платье Dior Фелисити Джонс.