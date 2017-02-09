Неделя моды началась

В среду вечером в Нью-Йорке накануне официального старта Недели моды состоялся торжественный благотворительный вечер amfAr, на котором чествовали Скарлетт Йоханссон и Донателлу Версаче

Цель ежегодного торжественного мероприятия, в котором принимают участие звезды кино, моды и музыки, – сбор средств на медицинские исследования СПИДа и борьбу с ним. Также благотворительный вечер считается неофициальным стартом Недели моды. Каждый год во время anfAR чествуют знаменитостей, сделавших самый крупный – не только финансовый – вклад в борьбу со СПИДом. В этот вечер героинями стали дизайнер Донателла Версаче и актриса Скарлетт Йоханссон. В конце мероприятия всех гостей ждало выступление певицы Элли Голдинг.





Источник: http://www.buro247.kz/events/photo-reports/gala-vecher-amfar-v-new-yorke.html

Почетными гостями мероприятия стали Адриана Лима, Наоми Кэмпбелл, Зак Позен, Диана Крюгер, Зои Кравиц и главная звезда нулевых годов Пэрис Хилтон.