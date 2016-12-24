Больше блеска: Как прошел Glitter Ball журнала BLVD

Обилие пайеток, глиттера и золота

Прошедшим вечером отгремела завершающая вечеринка 2016 года – блестящий во всех смыслах бал журнала BLVD

Последний месяц года традиционно богат на события – новогодняя вечеринка Buro 24/7 и Fashion Bureau, день рождения Beauty Lab, открытие бутика Graff. Точку в этой череде мероприятий поставил новогодний бал независимого журнала BLVD, на котором собрались не только все алматинские завсегдатаи вечеринок, но и десант тусовщиков из Москвы во главе с моделью и диджеем Дашей Малыгиной, фотографом Николаем Зверковым и ресторатором Алексеем Киселевым.

Дресс-код вечера – все блестящее. Нарядиться во все самое лучшее модникам не помешал даже сильный снегопад. Те, кто опоздали из-за пробок и непогоды, успели к благотворительному аукциону. Вечер продолжился концертом Галымжана Молданазара и диджей-сетом Даши Малыгиной.