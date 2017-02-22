Благотворительная ярмарка Натальи Водяновой в Лондоне

Fabulous Fund Fair

В последний день Лондонской недели моды Наталья Водянова и Карли Клосс собрали друзей на благотворительной ярмарке Fabulous Fund Fair

Мероприятие, организованное при поддержке фонда "Обнаженные сердца" прошло в концертном зале Раундхаус. Это третья по счету благотворительная ярмарка Натальи Водяновой и Карли Клосс, направленная на развитие программ фонда "Обнаженные сердца", который оказывает помощь детям с особенностями развития.

Минувшим вечером на благотворительную ярмарку Fabulous Fund Fair пожаловали Лив Тайлер, Елена Перминова, Даутцен Крез, Лара Стоун, Аризона Мьюз, Лили Дональдсон и другие. "Благотворительность должна приносить радость и оставлять незабываемые впечатления", – уверена Наталья Водянова. В подтверждение своих слов Наталья и Карли украсили зал Раундхаус яркими настенными росписями и шарами, были установлены атракционы. Отметился вечер веселыми конкурсами – так, Аризона Мьюз разыгрывала подарки от Net-a-Porter, Елена Перминова судила соревнования воздушных самолетиков, а Лив Тайлер руководила конкурсом по метанию ананасов.