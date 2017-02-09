В стиле Венецианского карнавала: Гала-ужин Damiani

12 лет в Казахстане

Накануне в Villa Dei Fiori состоялся гала-ужин, посвященный двенадцатилетию Damiani в Казахстане

Бренд Damiani в Казахстане любят и ценят. Только здесь представлена обширная коллекция изделий, созданных по мотивам казахских украшений. В Alsara by Damiani можно найти итальянские ювелирные изделия из золота, платины, бриллиантов, рубинов, сапфиров и топазов – современные вариации тумарша, шолпы и бойтумар.





Источник: http://www.buro247.kz/events/photo-reports/prezentaciya-novoi-reklamnoi-kampanii-kollekcii-alsara-by-damiani.html

Специально к двенадцатому дню рождения Damiani устроил торжественный ужин в стиле настоящего Венецианского карнавала в ресторане Villa Dei Fiori. Оригинальные декорации, карнавальные костюмы, церемониймейстер из Венеции – праздник был оформлен по всем канонам. Гостей встречала таинственная дама в маске и вела в специально оформленную залу, оформленную по подобию Дворца дожей. Там их ожидал сам Джорджио Дамиани, глава ювелирной компании.

Для демонстрации новых изделий Damiani и бестселлеров Alsara были приглашены артисты балета Rise со специальной программой. Позже прошел специальный показ, в котором участвовали алматинские светские дамы: Виктория Моминбаева, Валентина Дурумбетова, Мадина Сулейменова, Ботагоз Куанышева, Диана Азимова, Аяла Конакбаева и новое лицо линии Alsara – Гульнара Чайжунусова. Им досталась возможность еще раз продемонстрировать украшения из культовых коллекций Emozioni, Fiocco, Fiori d'Arancio и Sophia Loren. Вечер завершало выступление группы Mezzo и специально приглашенного гостя – итальянского певца и композитора Пупо.