А также артисты Американского театра балета и Парижской оперы

3 февраля в Государственном театре оперы и балета имени Абая стартует трехдневный фестиваль балета Ballet Globe, который посетят артисты Парижской национальной оперы, Большого театра и Американского театра балета

В рамках фестиваля в ГАТОБ им. Абая покажут три классические балетные постановки - "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта" и "Жизель". Помимо представлений пройдут совместные репетиции балетной труппы ГАТОБа и приглашенных артистов, а также встречи гостей фестиваля с учащимися алматинского хореографического училища им. Селезнева. "Мы очень рады представить в Алматы одновременно такое количество мировых звезд. Но наряду с популяризацией балета, фестиваль также ставит целью повышение мастерства казахстанских артистов " - рассказал директор проекта Данияр Шманов.

3 февраля программа откроется классической постановкой "Жизель", главные партии в которой исполнят этуаль Парижской национальной оперы Жозуа Хоффальт и прима-балерина Большого театра Евгения Образцова. Продолжит фестиваль балет "Лебединое озеро" в постановке Американского театра балета, главные партии в котором исполнят прима-балерина Джиллиан Мерфи и премьер Кори Стернз. Завершит программу "Ромео и Джульетта" с участием c участием примы-балерины Большого театра России Нины Капцовой и премьеров Михаила Лобухина и Артема Овчаренко.

Стоимость билетов - от 2000 тенге. Приобрести их можно в онлайн-кассе Ticketon.kz