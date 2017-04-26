У театра "АРТиШОК" будет новая площадка

Долгое время ландшафт нового казахского театра ограничивался "ARTиШОКом", который стараниями Галины Пьяновой, Вероники Насальской и Анастасии Тарасовой из небольшой группы энтузиастов превратился в мощную институцию, продвигающую и развивающую современное театральное искусство в Казахстане. Сейчас появилось множество других молодых театров, но "АРТиШОК" остается флагманом, на него равняются и на него делают ставку.

Все это время со дня основания "АРТиШОК" находился в одном и том же помещении – небольшом подвале, рассчитанном всего на 65 человек. Театру скоро исполнится 16 лет, и его артисты задумали большое расширение. Камерность "АРТиШОКа" всегда была его особенностью – маленький зал создавал атмосферу сопричастности к действию на сцене. Но закрытое пространство подвала часто становилось причиной банальных бытовых проблем – год назад артисты запустили акцию "Театру нужен воздух", так как театр катастрофически нуждался в смене вентиляции, а несколько дней назад помещение затопило – из-за обильных дождей. В прошлом году в театре приступили к поиску новой площадки. Несколько месяцев спустя Настя Тарасова объявила, что место найдено и в скором времени "АРТиШОК" переедет на новую локацию, которая по совместительству станет центром современного искусства.

"Сказать, что это самое ожидаемое событие для театра, это не сказать ничего. Я уверена, что это событие для всего города. Тот факт, что мы самостоятельно инициируем большую театральную независимую площадку, которая также будет функционировать как центр современного искусства, говорит о том, что мы не зависим от желания или нежелания властей, о том, что в Алматы растет спрос на качественные театральные постановки и фестивали. Вопрос цены – да, он стоит очень остро, но мы сознательно кидаем себя на этот челлендж, который, собственно, и покажет, готово ли общество и коммерческий сектор поддержать такой проект", – рассказала управляющий директор театра Анастасия Тарасова.