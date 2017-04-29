Почему последнюю книгу про Гарри Поттера раскритиковали, а пьесу наградили театральными премиями Лоуренса Оливье?

Пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», опубликованная в 2016 году, стала большим разочарованием для многих поклонников Гарри Поттера. И хотя написана она Джеком Торном в соавторстве с Джоан Роулинг, своим примитивным сюжетом и плоскими персонажами она больше напоминает любительский фанфик. Вместо новых и интересных приключений Торн использовал одну из самых слабых сюжетных линий – путешествия во времени с Маховиком – и написал новые вариации старого сюжета.

Но дело в том, что разочарованные отзывы на книгу разительно отличались от восхищенных обзоров театральной постановки. Критики от американского "Нью-Йорк Таймс" до британского "Телеграфа" высоко оценили спектакль Тиффани и Торна; журналистка Энн Тренеман из британского "Таймс" даже окрестила работу «Диккенсом с магией». В довершение всего 9 апреля спектакль выиграл рекордное количество высших британских театральных наград имени Лоуренса Оливье – 9 из 11 возможных наград, включая "Лучшую пьесу".

Контраст между рецензиями на текст и на пьесу вызывает недоумение. Как оглушительно успешный спектакль может быть основан на слабом сценарии? В отличие от романов «Гарри Поттера», которые были написаны одним человеком, текст пьесы «Проклятое дитя» – результат командной работы. Согласно интервью Джека Торна, над сюжетом трудились он сам, Роулинг, Тиффани и актеры; в итоге каждый участник спектакля внес свою лепту в создание текста. К примеру, Торн писал диалоги Рона и Гермионы, опираясь на реплики актера Пола Торнли. В итоге текст получился неоднородным, что сразу бросается в глаза при чтении. На сцене эта «неоднородность» играет на руку, так как все элементы спектакля работают в полной гармонии друг с другом, но на бумаге все блекнет.

Критики от американского "Нью-Йорк Таймс" до британского "Телеграфа" высоко оценили спектакль Тиффани и Торна; журналистка Энн Тренеман из британского "Таймс" даже окрестила работу «Диккенсом с магией»

Еще одна проблема в том, что «Гарри Поттер» – культовый персонаж. Роулинг создала целый мир и вырастила целое поколение читателей, которые взрослели вместе с героями целых 10 лет – с 1997 по 2007 год. И когда Торн взялся за адаптацию такой работы, в глазах фанатов он покусился на святое – на целый мир, на их собственное детство.

Проблема драматургической адаптации романа заключается в том, что аудитория зачастую не оценивает и не воспринимает это как новую работу, совершенно независимую от оригинала. Разочарованные поклонники напрямую сравнивают пьесу с книгой, забывая, что пьеса – это новое произведение и часть сценического спектакля, который надо видеть. Ключевое слово – «видеть», ведь вся суть работы Торна и Тиффани заключается в зрелищном представлении. Воображение всегда может нарисовать описанную в тексте магию, но яркий и интерактивный спектакль с головокружительными спецэффектами поможет по-настоящему ее почувствовать. В романе можно подробно описать, как дементоры убивают жертву, используя красочные метафоры. В пьесе присутствует экономия слов; здесь упор делается на действии, поэтому об убийстве дементорами можно прочитать лишь одну сухую строчку. Но только в спектакле безликий текст на бумаге обретает жизнь и становится эффектным представлением.

Разочарованные поклонники напрямую сравнивают пьесу с книгой, забывая, что пьеса – это новое произведение и часть сценического спектакля, который надо видеть

Интересные параллели можно провести между «Проклятым дитя» Торна и «Призраком оперы» Веббера. Спектакль Гарри Поттера проводится в Palace Theatre, где владельцем театра с 1983 по 2012 год являлся не кто иной, как Эндрю Ллойд Веббер. Знаменитый британский композитор написал «Призрак оперы» в своем офисе на верхнем этаже здания. Благодаря его мюзиклу многие знают «Призрак оперы» как историю любви и страсти между обезображенным гением и красивой певицей. Мало кто помнит оригинальный детектив Гастона Леру, на котором и был основан мюзикл: там романтикой и не пахнет. Несмотря на колоссальную разницу между оригиналом и адаптацией, читатель может оценить роман Леру как хорошо написанный детектив, а театрал насладится музыкой и зрелищностью постановки. Культовый статус театральной адаптации нисколько не затмевает оригинальный детектив, работы оцениваются независимо друг от друга.

Разочарованным в пьесе поклонникам Гарри Поттера нужно абстрагироваться от привычного мира Роулинг и непредвзято оценить текст Торна как новую, независимую работу. Спектакль доставит удовольствие любому зрителю – от преданных фанатов Гарри Поттера до искушенных театралов. Для фанатов он даже может обернуться приятным сюрпризом и откроет новые грани мира Поттера. «Проклятое дитя» – это добрый, семейный спектакль о простых человеческих ценностях, который успешно передает уроки любви, дружбы и верности с той же душевностью, что и книги Роулинг. Работа Торна и Тиффани разбавит волшебством вашу повседневную магловскую жизнь и заставит снова мечтать о заветном письме из Хогвартса. Как сказали бы близнецы Уизли, "шалость удалась".