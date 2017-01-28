1–13 февраля

1 февраля в Алматы в четвертый раз стартует театральный фестиваль "Откровение". Мы составили короткий гид, который поможет не пропустить главные театральные постановки

В прошлом году "Откровение" вышел на международный театральный рынок и расширил границы для всех видов исполнительского искусства, а также отказался от конкурсной основы. В этому году организаторам удалось привезти пять зарубежных спектаклей из Москвы, Армении, Санкт-Петербурга и Латвии, в том числе и знаменитый независимый "Театр.doc".

Так как "Откровение" – это фестиваль исполнительских искусств, предполагается, что помимо драматических спектаклей, в гостевой программе будет балет, современный танец, опера, цирк. Хэдлайнером гостевой программы в этом году стал спектакль "Кафе "Идиот" театра "Балет Москва". Как сказал хореограф спектакля Александр Пепеляев: "Это "мысли о мыслях", пропущенные через призму танца, звука и видео-эффектов".

"Я давно планировала вводить спектакли разных форматов, и "Кафе "Идиот" именно та постановка, с которой мне хотелось бы начать. Это красивейший визуальный театр, с глубочайшим эффектом путешествия каждого зрителя внутрь себя", – рассказывает основатель и продюсер фестиваля Ольга Султанова.

Помимо самих постановок в программе фестиваля запланированы семинары, мастер-классы и лекции для практикующих театральных специалистов от иностранных экспертов-наблюдателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии, Германии, Польши. Также впервые на "Откровении" появится большая лаборатория социального и инклюзивного театра "Действие буквально", в рамках которой будет показан инклюзивный спектакль Ne me quitte pas ("Не оставляй меня"), NCA. Small Theatre (г. Ереван, Армения). Деньги, собранные с продаж билетов, будут направлены в Общественное объединение родителей детей с аутизмом "Орда" (г, Астана) и в Общественный фонд "Помощи детям и подросткам с синдромом Дауна Кун Бала". Стоимость каждого билета – 1000 тенге. Все билеты можно будет приобрести онлайн на портале Ticketon или в сети магазинов "Меломан".