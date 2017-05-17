ARTиШОК запускает проект "Большая сцена Preview"

Несколько недель назад "ARTиШОК" объявил о переезде на новую площадку – в здание легендарного клуба Da freak. Сейчас здесь идет ремонт, и алматинскому театру и его труппе необходима помощь. Команда активно ищет партнеров и спонсоров – по расчетам, на закупку оборудования и ремонт потребуется не менее 21 миллиона тенге. Чтобы привлечь внимание к краудфандинговой программе, театр решил открыть для зрителей свою новую площадку раньше. 20 мая стартует проект "Большая сцена PREVIEW" – серия театральных событий, которые будут происходить на Большой сцене во время ее строительства.

Проект стартует с видеопоказа фантастической оперы по мотивам пьесы Александра Островского "Снегурочка" режиссера Галины Пьяновой. В прошлом году спектакль выиграл в двух номинациях самой престижной театральной премии России "Золотая маска" – "Эксперимент" и "Лучшие костюмы в музыкальном спектакле".

"Мы хотим, чтобы площадка начала жить еще до своего официального открытия, хотим, чтобы люди уже узнавали про это место, протаптывали дорожку. Сейчас на портале start-time.kz идет краудфандинг по сбору средств для строительства театра. Все мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к этой акции", – рассказала актриса Анастасия Тарасова.

Видеопоказ спектакля "Снегурочка" состоится 20 мая в 19:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться. Это можно сделать по телефонам: +7 776 628 26 25, 273-52-82. Или на сайте театра.