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Культура / Театр

ARTиШОК запускает проект "Большая сцена Preview"

Театр зовет зрителей на новую площадку

ARTиШОК запускает проект "Большая сцена Preview"

Несколько недель назад "ARTиШОК" объявил о переезде на новую площадку – в здание легендарного клуба Da freak. Сейчас здесь идет ремонт, и алматинскому театру и его труппе необходима помощь. Команда активно ищет партнеров и спонсоров – по расчетам, на закупку оборудования и ремонт потребуется не менее 21 миллиона тенге. Чтобы привлечь внимание к краудфандинговой программе, театр решил открыть для зрителей свою новую площадку раньше. 20 мая стартует проект "Большая сцена PREVIEW"  серия театральных событий, которые будут происходить на Большой сцене во время ее строительства.

Проект стартует с видеопоказа фантастической оперы по мотивам пьесы Александра Островского "Снегурочка" режиссера Галины Пьяновой. В прошлом году спектакль выиграл в двух номинациях самой престижной театральной премии России "Золотая маска" – "Эксперимент" и "Лучшие костюмы в музыкальном спектакле". 

"Мы хотим, чтобы площадка начала жить еще до своего официального открытия, хотим, чтобы люди уже узнавали про это место, протаптывали дорожку. Сейчас на портале start-time.kz идет краудфандинг по сбору средств для строительства театра. Все мероприятия направлены на то, чтобы привлечь внимание к этой акции",  рассказала актриса Анастасия Тарасова. 

Видеопоказ спектакля "Снегурочка" состоится 20 мая в 19:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться. Это можно сделать по телефонам: +7 776 628 26 25, 273-52-82. Или на сайте театра. 

ARTиШОК запускает проект "Большая сцена Preview" (фото 1)

Buro247.kz

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