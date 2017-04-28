Театр ARTиШОК переедет в легендарный Da Freak

Сегодня в интернете стартовала кампания по сбору денег на новое здание для независимого театра "ARTиШОК". Большая сцена будет располагаться в здании легендарного клуба Da Freak. Новое пространство журналисты увидели вчера первыми. Сейчас здесь идет ремонт, и любимому алматинскому театру и его труппе необходима помощь.

Со дня основания в 2001 году самый известный независимый театр Казахстана ютился в небольшом подвале жилого дома. Здесь помещались всего 65 зрителей. Камерность всегда была особенностью театра – маленький зал создавал атмосферу сопричастности к действию на сцене. Но сейчас театр с запросами не справляется – достать билеты на спектакль все сложнее. Да и сами актеры осознали, что старое пространство исчерпало себя. "Мы поняли, что за 16 лет мы изучили это маленькое пространство от и до, приспособили каждый его уголок, каждая вещь в нем исполняет несколько функций, лишь бы зрителям и актерам было удобно. Но еще немного, и мы перегорим. Как в творческом плане, так и в бытовом. Мы прошли этот этап, и настало время двигаться дальше, – говорит Анастасия Тарасова, актриса и управляющий директор театра. – Иногда мы просто мечтали о банальных вещах. Иметь окна, например. Или выйти на поклон всей труппой, что невозможно на нашей маленькой сцене. Новое пространство даст нам возможности экспериментировать и мечтать".

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На поиски здания ушло почти 9 месяцев. Вариантов было много – от заброшенных домов и заводов до торговых центров. Но "ARTиШОКу" нужно место, которое отвечает требованиям современного театра. На помощь пришел Данияр Сулейменов, он – совладелец Da Freak и вместе с другим своим проектом – кафе "Неделька" – давно поддерживает театр. Здание бывшего клуба долго пустовало. "ARTиШОК облагородит это место", – поделился Данияр.

Сейчас команда активно занимается ремонтом, проведены первые работы. В любом случае театру потребуется долгая реконструкция и помощь. В новом здании будет не только сцена и зрительный зал, но возможности для целого арт-центра. С дизайном вызвалась помочь архитектурная студия AHR Architects. Малая сцена театра продолжит функционировать. В старом помещении по-прежнему будут идти спектакли, не рассчитанные на большое количество актеров.

Сейчас "АРТиШОК" активно ищет партнеров и спонсоров – по расчетам, на закупку оборудования и ремонт потребуется не менее 21 миллиона тенге. 5 миллионов уже удалось собрать. Краудфандинговая кампания запущена на этом сайте. Внести свой вклад и помочь театру может каждый.