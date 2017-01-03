10 больших романов для длинных зимних вечеров

"Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары, "Мои странные мысли" Орхана Памука и "Щегол" Донны Тартт

Новогодние праздники и спокойный январь – лучшее время для чтения того, что давно откладывали. "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары, "Мои странные мысли" Орхана Памука и "Щегол" Донны Тартт: когда еще представится возможность осилить романы объемом 1000 страниц

Ханья Янагихара, "Маленькая жизнь"

"Маленькая жизнь" американской писательницы Ханьи Янагихары – главное событие в литературе в 2016 году. Роман привязывает к себе читателя с первых страниц и для каждого открывается с разной стороны. Для кого-то это одна из величайших историй о дружбе, для второго – жесточайшая трагедия, для третьего – книга о Нью-Йорке и его атмосфере. Роман не пытается привлечь внимание читателя за счет актуальных тем: будь то Дональд Трамп или семейство Кардашьян. Книга и вовсе написана без привязки к любому времени, акцентируясь на внутренних переживаниях персонажей, а не их окружении.

К слову, автор романа Ханья Янагихара писала "Маленькую жизнь" по ночам в течение десяти лет, работая в журнале Conde Nast Traveller, в промежутках между статьями об отелях и пресс-турах в Японию.

Орхан Памук, "Мои странные мысли"

Главный герой книги – продавец бузы Мевлют. Всю жизнь он торгует на улицах Стамбула, молчаливо наблюдая за городом. На его глазах происходят перевороты и сменяются власть, рушатся одни здания и на их месте строятся другие. Наблюдая за людьми изо дня в день, Мавлют задается вопросом, что же отличает его от остальных и как ему найти свое место в городе. И хотя главный герой книги уже обозначен, с первых страниц романа становится ясно, что центральную роль в этой истории занимает сам Стамбул, терпеливо принимающий все повороты своей судьбы. Неспешно и с большой любовью Памук нащупывает душу родного города, описывая события из его жизни за последние полвека: с 1969 по 2012 год.

Элеонора Каттон, "Светила"

"Светила" – самое длинное произведение, когда-либо удостоенное Букеровской премии. К тому же от самого молодого автора в истории премии – 28-летней Элеоноры Каттон. Детектив Каттон в духе колониальных времен, какие писала Агата Кристи, на первый взгляд выглядит перегруженным деталями. Большое количество действующих героев и сюжетных линий, детектив сложен даже по своей структуре, построенной на астрологии и 12 зодиакальных знаках. Это была бы катастрофа, если бы не четко выверенный механизм, по которому существуют сюжет и объем романа. Именно он дает время на постепенное развитие каждой линии сюжета. Все обозначенные в начале романа тайны раскрываются постепенно, "слой за слоем", что не дает заскучать на протяжении 981 страницы. Отдельно стоит отметить мастерский перевод Светланы Лихачевой, известной по интерпретациям произведений Дж. Р. Р. Толкина, Уильяма Морриса, Г. Ф. Лавкрафта и Мэри Стюарт.

Сюзанна Кларк, "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл"

"Джонатан Стрендж и мистер Норрелл" – первый роман британской писательницы Сюзанны Кларк. Его действие происходит во времена Наполеона, когда Великобритания всеми силами пыталась дать отпор Франции. Автор предлагает альтернативную версию этой войны. Опираясь на художественные и исторические романы XIX века, Кларк описывает Англию, на тайной службе у которой состоят волшебники. Кларк тратит большое время на проработку атмосферы романа, в мельчайших подробностях воссоздавая реалии Англии XIX века. Над сбором информации и написанием романа автор работала 10 лет, поэтому никакого небрежного искажения исторических фактов.

Кен Фоллетт, "Столпы Земли"

"Столпы Земли" стоит читать, если уже посмотрели "Молодого Папу" Соррентино и хочется продолжения. И хотя роман описывается как масштабная панорама средневековой Англии, исторический фон в нем играет второстепенную роль. Кен Фоллетт уделяет куда больше внимания драме, которая возникает при строительстве самого высокого собора в Англии. Как результат – динамичный и затягивающий сюжет настолько, что 1336 страниц романа на праздничных выходных можно осилить за пару дней.

Мэри Бирд, "SPQR. История Древнего Рима"

Еще одна попытка рассказать историю Древнего Рима широкому кругу читателей. Научно-популярный роман охватывает почти три столетия из жизни Римской империи, акцентируя внимание на возникновении и расцвете государства. Глубокого анализа античности ожидать не стоит хотя бы из-за жанра. "SPQR. История Древнего Рима" – скорее исторический спектакль, чем документальное произведение. Тем не менее, в глубоком и всестороннем знании темы сомневаться не приходится. Автор романа Мэри Бирд – профессор истории Древнего мира Кембриджского университета, член Британской академии, удостоенная ордена Британской империи.

Марлон Джеймс, "Краткая история семи убийств"

"Краткую историю семи убийств" принято описывать как историю неудачного покушения на Боба Марли, после которого музыкант с ранением в грудь и руку отыграл сольный концерт на Ямайке, а ее автора Марлона Джеймса – Тарантино в литературе с его тягой к жесточайшим сценам насилия. На самом деле у Боба Марли в романе роль скорее символическая, а насилие присутствует в романах Джеймса не из эстетических соображений, как у Тарантино, а документальных.

На пороге гражданской войны на Ямайке Боб Марли, или Певец, как обозначает его сам автор, был для жителей неспокойного острова кем-то вроде пророка или Христа и последним осколком надежды на мирное существование. Главная заслуга автора романа и коренного ямайца Марлона Джеймса заключается в том, что он сумел показать свою родину такой, какая она есть. Без романтического флера, а страной третьего мира, почти разрушенную политическими интригами и бандитскими группировками. За свой роман Марлон Джеймс получил Букеровскую премию и стал первым ямайским лауреатом за всю ее историю.

Мариам Петросян, "Дом, в котором..."

На окраине города стоит Серый Дом, совершенно непримечательный внешне, зато в нем живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Все они – вовсе не мифические персонажи, а дети, от которых отказались родители. И Дом для них – гораздо больше, чем интернат, это их отдельная вселенная, в которой они могут быть теми, кем хотят: мудрецами или лордами из благородного рода драконов. Вот только за пределами Дома, в Наружности, реальность не оставляет места для детских фантазий.

Джонатан Франзен, "Безгрешность"

Джонатан Франзен – один из ведущих американских романистов современности. Тем не менее, пересказывать книги Франзена – то же самое, что рассказывать о бульварных романах. Вот и "Безгрешность" – это сплошные тайны и драмы, приправленные теориями заговоров. Главная героиня романа – девушка Пип Тайлер, которая не может расплатиться с долгами за учебу и отправляется на поиски отца. Она выросла с боготворящей ее эксцентричной матерью, о прошлом которой ей также ничего неизвестно. По ходу романа девушка узнает о своем происхождении и по классике жанра – о собственном особенном предназначении. Ко всему прочему Франзен успел приплести оружие массового поражения, социализм в Восточной Европе и зловещую сущность интернета.

При всей тяге автора к напускной драме "Безгрешность" – самый личный и тонкий роман Джонатана Франзена, к тому же смешной и очень увлекательный.

Донна Тартт, "Щегол"

"Щегол" – один из самых значимых романов последних лет, о котором многие, скорее всего, уже наслышаны. Лауреат нескольких наград по литературе, "Щегол" представляет собой цельный и слаженный механизм, в котором нет лишних или недостающих деталей. Таков же и стиль письма: удивительно лаконичный и одновременно всеобъемлющий.

"Щегол" назван по реально существующей картине Карела Фабрициуса 1654 года, играющей судьбоносную роль в жизни главного героя романа. После взрыва в Метрополитен-музее тринадцатилетний Тео Декер получает от умирающего рядом старика кольцо и картину "Щегол", которые необходимо вынести из музея. Мать подростка погибла в катастрофе, а с отцом он не виделся уже много лет. Ему некуда идти, и вместе с редкой картиной Тео будет бросать по самым разным уголкам мира: от дома меценатов в Нью-Йорке до гостиничного номера в Амстердаме.

Читать книгу определенно стоит: "Щегол" – без преувеличений, одно из главных событий в литературе за последнее десятилетие. Автору романа Донне Тартт книга принесла Пулитцеровскую премию за художественную книгу, а также личное восхищение от Стивена Кинга.