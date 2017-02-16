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Стала известна дата и хедлайнер зимнего музыкального фестиваля Weekender Indoor в Алматы

Weekender – популярный музыкальный фестиваль, который в Алматы проводит компания abr. Летом у фестиваля формат большого загородного пикника, с акцентом на гастрономию. Зимний Weekender Indoor последний раз проводили три года назад. На фестивали приезжали разные музыканты – Pompeya, Меджикул, Flyte, Citizens и многие другие.

25 февраля состоится очередной Weekender Indoor. В этот раз фестиваль посвящен электронной музыке, а его хедлайнером станет рэпер Zebra Katz, известный миксом хип-хопа и электроники, а также любимый алматинцами дуэт Simple Symmetry из Москвы. Фестиваль пройдет в Dostyk Plaza.

О прошлогоднем Weekender читайте тут.

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Плейлист любимой музыки группы Pompeya

Плейлист любимой музыки группы "Меджикул"

Плейлист Simple Symmetry для Buro 24/7