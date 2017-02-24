В Лос-Анджелесе появилась золотая статуя Канье Уэста

Затянувшаяся шутка

В Лос-Анджелесе уличный художник установил золотую статую Канье Уэста и не только шутки ради

В 2013 году Канье Уэст выпустил свой шестой студийный альбом Yeezus, в котором впервые публично назвал себя "богом". Полвека назад ту же выходку проделали The Beatles, когда на пике славы назвали себя "круче Иисуса". Вот только тогда фанаты начали сжигать пластинки культовой рок-группы, зато сейчас в новую религию под названием Канье Уэст охотно поверили. И хотя самоуверенное заявление рэпера стало предметом многих интернет-мемов и шуток, это только помогло образу удачно закрепиться. Прошло уже четыре года, и плохая шутка превратилась в облик современной массовой культуры.

В каком-то смысле Канье Уэст и другие герои поп-культуры - действительно "боги" современного мира. Музыкант сегодня - это не просто автор песен или артист, а кумир, мнение которого часто оказывается беспрекословным для фанатов. Тот же Канье Уэст - потенциальный претендент на место 46-го президента США на выборах 2020 года. Куда уже этой шутке зайти дальше.

Об этом же - скульптура Канье Уэста в Лос-Анджелесе. На пересечении Голливудского бульвара и авеню Ла Бреа появилась золотая статуя рэпера в божественном обличии. С венком на голове, распятого, только без креста. Вместо этого на ногах у рэпера - кроссовки Yeezy Boost 350, конечно же. Автор статуи под названием "Фальшивый идол" - уличный артист с красноречивым псевдонимом Plastic Jesus. Свою работу он объясняет просто: "Канье Уэст - гений в композиторстве и продюсировании, но он не бог. И мы сами его таким провозгласили. Артистов стоит уважать, но не возносить в боги".