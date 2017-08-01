В Астане прошел финал оперного конкурса "Опералия Пласидо Доминго"

В Астане состоялся финал оперного конкурса "Опералия Пласидо Доминго", в котором приняли участие 40 исполнителей из 17 стран. Первое место среди мужчин занял певец из Южной Африки Леви Сек-хапан, а среди женщин – Адэла Захария из Румынии. Казахстанская исполнительница Мария Мудряк получила третье место и приз зрительских симпатий. После объявления имен победителей прошел гала-концерт. Участники выступали в сопровождении симфонического оркестра, дирижировал сам Пласидо Доминго.

Конкурс "Опералия Пласидо Доминго" появился в Париже в 1993 году, где он впервые прошел на сцене знаменитого "Гранд Опера". С тех пор "Опералия" ежегодно проводится в разных странах на самых престижных площадках, в том числе – в миланском "Ла Скала", лондонском "Ковент-Гардене", Королевском театре в Мадриде, театре "Филармонико" в Вероне и многих других. Участие в конкурсе гарантирует финалистам успешную карьеру. В свое время в конкурсе участвовали Джойс ДиДонато, Роландо Виллазон, Эрвин Шротт, Соня Йончева и Нина Штемме. Уже много лет "Опералия" проходит при поддержке часового бренда Rolex.