Устоять бы на ветре, прочищающем ребра: Выставка Сауле Сулейменовой

С 17 февраля до 22 марта

17 февраля в культурном пространстве Aurora Space откроется персональная выставка Сауле Сулейменовой "Устоять бы на ветре, прочищающем ребра / Somewhere in the Great Steppe"

В новом цикле Сулейменова осмысливает пространство степи и новую городскую реальность – от улиц до регистрационных очередей и давки в ЦОНах. Одну из работ "ЦОН. Регистрация" Сауле Сулейменова публиковала в социальных сетях в середине января.

В новом проекте художница продолжает работу с пластиковыми пакетами и листами марки "Полигаль", которую начала в "Целлофановой живописи", поэтому есть тут и экологические смыслы.

"Выставка Cауле Сулейменовой представляет эксперименты художницы, которым она посвятила последние два года. Необычна здесь не только техника – она достаточно широко применяется в искусстве, так, европейские художники работают с пластиковым мусором в рамках экологических программ. Материал стал вездесущим, заполнив собой города и выставочные залы, не говоря о природе – пластиковую бутылку можно встретить в пустыне или высоко в горах, там, где казалось бы, не ступала нога человека.

Панно Сулейменовой – это тот самый пластиковый мир, в котором мы ныне живем. Это яркая, "красочная" природа, которую мы видим на рекламных проспектах и телевизоре. Это пластиковые люди, неживые лица офисных работников, силиконовые губы и груди из гламурных журналов. Это искусственно созданные очереди на регистрацию внутренних мигрантов – жителей страны, искусственные небеса над полем, являющиеся продолжением оранжевых пластиковых роб уличных рабочих, занятых на строительстве легковоспламеняющихся зданий, покрытых алюкобондом. Или бесконечно подметающих центральные улицы, создавая искусственный фасад благополучной страны", – пишет о выставке искусствовед Валерия Ибраева.

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