Устоять бы на ветре, прочищающем ребра: Выставка Сауле Сулейменовой

С 17 февраля до 22 марта

17 февраля в культурном пространстве Aurora Space откроется персональная выставка Сауле Сулейменовой "Устоять бы на ветре, прочищающем ребра / Somewhere in the Great Steppe"